Мельничук: в КХЛ и ВХЛ разный хоккей, особенно когда приходят 12 тысяч зрителей

Вратарь СКА Алексей Мельничук прокомментировал победу над «Югрой» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Насколько КХЛ сравнимо с ВХЛ? Разный хоккей, тем более когда в Ледовый приходят 12 тысяч. Очень приятно здесь играть. Узнал, что буду играть с «Югрой», когда сыграли последний матч в Канаде. Написали, чтобы я начал проходить акклиматизацию, что могу сыграть с «Югрой». Все понемножку говорили, начиная от игроков и заканчивая тренерами. Все советы помогли.



Кому посвящаю свой дебют? У меня в семье случилась авария. Посвящаю тем родным, которых сейчас рядом нет», — передаёт слова Мельничук корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Дубль Шипачёва помог СКА одолеть «Югру» и одержать пятую победу кряду