«Витязь» одержал победу над «Слованом» в овертайме, прервав серию поражений

Братиславский «Слован» на домашней арене потерпел поражение в матче с подмосковным «Витязем», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Команда Валерия Белова сумела прервать свою неудачную серию из четырёх поражений.



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Марек Вьеденски, Михал Ржепик и Зак Бойчак, оформивший дубль. У «Витязя» голы на свой счёт записали Дмитрий Сёмин, Александр Никулин, Артём Швец-Роговой, Алексей Копейкин и Борна Рендулич.



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