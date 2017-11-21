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«Витязь» одержал победу над «Слованом» в овертайме, прервав серию поражений

Хоккей

Братиславский «Слован» на домашней арене потерпел поражение в матче с подмосковным «Витязем», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Команда Валерия Белова сумела прервать свою неудачную серию из четырёх поражений.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Марек Вьеденски, Михал Ржепик и Зак Бойчак, оформивший дубль. У «Витязя» голы на свой счёт записали Дмитрий Сёмин, Александр Никулин, Артём Швец-Роговой, Алексей Копейкин и Борна Рендулич.

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КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 21:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 5
3:1, 0:2, 1:1, 0:1
Витязь
Московская область
1:0 – Вьеденски (Кашпар, Ржепик) – 05:28 (5x5), 2:0 – Бойчак (Эберт, Серсен) – 12:34 (5x5), 2:1 – Сёмин (Копейкин, Катичев) – 14:25 (5x5), 3:1 – Бойчак (Дженовей, Микуш) – 19:40 (5x5), 3:2 – Никулин (Афиногенов, Мозик) – 27:16 (5x5), 3:3 – Швец-Роговой (Макеев) – 36:12 (4x5), 3:4 – Копейкин (Лазарев, Никулин) – 52:38 (5x5), 4:4 – Ржепик (Ревай) – 59:48 (5x4), 4:5 – Рендулич (Афиногенов) – 62:21 (4x3)
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