Анкипанс: худший матч «Динамо» в серии, отменяем запланированный выходной

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение во встрече с «Трактором» со счётом 1:3.



«Сегодня был худший матч в домашней серии. Мы не были в игре, тренеры не видели от команды того, что хотели видеть — темп, агрессивность. Только за семь минут до конца матча начали играть так, как надо, и это неприемлемо. Завтра был запланирован выходной, но он отменяется. Встаём с утра и идём работать. Нужно сделать серьёзные выводы.



Игра Сварса? После предыдущего матча мы смотрели видео, он выглядел очень уверенно, никакого хаоса, и сегодня он тоже играл хорошо. Тренеров его игра устраивает», — цитирует Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Гол и результативная передача Йюнге помогли «Трактору» обыграть «Динамо» Р