«Сент-Луис» забросил «Эдмонтону» 8 шайб, Тарасенко набрал 4 очка

«Сент-Луис Блюз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 8:3 в пользу хозяев.

По два гола в составе победителей забили Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты) и Брэйден Шенн (40, 55). Ещё по одной шайбе забросили Дмитрий Яшкин (8), Джейден Шварц (24), Скотт Апшолл (48) и Пол Штястны (57). Тарасенко и Шенн помимо забитых голов отметились результативными передачами и в сумме набрали по 4 (2+2) очка каждый. У «Эдмонтона» отличились Милан Лучич (47), Леон Драйзайтль (56) и Дарнелл Нурс (59).

Эта победа стала для «Блюз» третьей кряду.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

Видео первого гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Сент-Луиса» в «Твиттере».

Видео второго гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».