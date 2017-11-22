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«Сент-Луис» забросил «Эдмонтону» 8 шайб, Тарасенко набрал 4 очка

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 8:3 в пользу хозяев.

По два гола в составе победителей забили Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты) и Брэйден Шенн (40, 55). Ещё по одной шайбе забросили Дмитрий Яшкин (8), Джейден Шварц (24), Скотт Апшолл (48) и Пол Штястны (57). Тарасенко и Шенн помимо забитых голов отметились результативными передачами и в сумме набрали по 4 (2+2) очка каждый. У «Эдмонтона» отличились Милан Лучич (47), Леон Драйзайтль (56) и Дарнелл Нурс (59).

Эта победа стала для «Блюз» третьей кряду.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка!
Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
8 : 3
2:0, 2:0, 4:3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Тарасенко (Шенн, Шварц) – 03:13 (5x5), 2:0 – Яшкин (Сундквист, Бортуццо) – 07:35 (5x5), 3:0 – Шварц (Тарасенко, Шенн) – 23:52 (5x5), 4:0 – Шенн (Шварц) – 39:30 (5x5), 4:1 – Лучич (Макдэвид, Каджула) – 46:09 (5x5), 5:1 – Апшолл (Торбёрн, Бродзяк) – 47:39 (5x5), 6:1 – Тарасенко (Шварц, Пьетранджело) – 52:21 (5x5), 7:1 – Шенн (Парэйко, Тарасенко) – 54:37 (5x4), 7:2 – Драйзайтль (Рассел, Ньюджент-Хопкинс) – 55:11 (5x5), 8:2 – Штястны (Стин, Парэйко) – 56:58 (5x5), 8:3 – Нурс (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 58:49 (5x5)

Видео первого гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Сент-Луиса» в «Твиттере».

Видео второго гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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