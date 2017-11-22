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«Даллас» переиграл «Монреаль», Радулов набрал 1 очко

Хоккей

«Даллас Старз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отличились Девин Шор (39-я минута), Джейсон Спецца (40) и Тайлер Сегин (60). За «Монреаль» гол забил Брендан Галлахер (33). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 31 секунду и отметился результативной передачей.

Это поражение стало для «Монреаля» четвёртым подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Юдон, Морроу) – 32:04 (5x4), 1:1 – Шор (Клингберг, Линделль) – 38:22 (5x5), 2:1 – Спецца (Сегин, Шор) – 39:21 (5x5), 3:1 – Сегин (А. Радулов) – 59:33 (en)
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