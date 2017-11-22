«Даллас» переиграл «Монреаль», Радулов набрал 1 очко

«Даллас Старз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отличились Девин Шор (39-я минута), Джейсон Спецца (40) и Тайлер Сегин (60). За «Монреаль» гол забил Брендан Галлахер (33). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 31 секунду и отметился результативной передачей.

Это поражение стало для «Монреаля» четвёртым подряд.