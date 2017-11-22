Тарасенко: не могу сказать, что я хороший тафгай, но сегодня подрался специально

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал свою драку с защитником «Эдмонтон Ойлерз» Мэттом Беннингом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (8:3).

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

«Как вы знаете, я нечасто дерусь. Но сегодня я сделал это специально, потому что играть коленом в колено недопустимо, мне очень не нравятся такие вещи. Я завёлся, был на эмоциях. Не думаю, что можно сказать, что я хороший тафгай, но иногда подобные вещи случаются», — приводит слова Тарасенко обозреватель The Athletic Джереми Рутерфорд.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».