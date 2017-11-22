Тарасенко – четвёртый игрок за 25 лет с четырьмя очками и дракой в одном матче

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал четвёртым хоккеистом Национальной хоккейной лиги за последние 25 лет, сумевшим набрать в одном матче 4 (2+2) очка и принявшим участие в драке.

В 1996 году таким успехом был отмечен знаменитый капитан «Филадельфии Флайерз» Эрик Линдрос, в 2002-м – легенда «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» Билл Герин, а в 2010-м – Джером Игинла.

В 22 матчах текущего сезона Тарасенко отметился 12 заброшенными шайбами и 14 передачами при показателе полезности «+18».

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».