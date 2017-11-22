Малкин пропустит матч с «Ванкувером» из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сыграет с «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

Россиянин не принял участие в последней тренировке «Питтсбурга», его состояние будет повторно оценено 23 ноября. В 22 матчах сезона Малкин набрал 21 (7+14) очко, по результативности он уступает в команде только партнёру по звену Филу Кесселу (24 очка).

За предыдущие восемь лет Малкин лишь однажды провёл более 70 матчей в полноценном сезоне (2011/12). В 62 играх прошлого чемпионата он набрал 72 (33+39) балла.