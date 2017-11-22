Калинин: в ворота «Автомобилиста» попал случайно, повезло — шайба залетела

Капитан московского «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал заброшенную шайбу в игре с «Автомобилистом» (5:2), а также рассказал о настрое перед выездной серией.



«Как попал? Случайно! Играли «5 на 3», ничего особенного придумывать не надо было, бросали отовсюду. Вот повезло – залетела. Настраивались на победу и на очередные три очка, что мы и делаем перед каждой игрой.



Точно знаем, что в выездной серии легче не будет, а даже сложнее. Сейчас отдохнём и будем готовиться. Не думаю, что есть какая-то самоуверенность. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу: разница в очках небольшая. Поэтому комфортно мы себя не чувствуем. Настраиваемся на каждого соперника отдельно», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.