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АХЛ. Игрок «Кливленда» Гонс, травмировавший Тренина, дисквалифицирован на 3 игры

Хоккей

Защитник «Кливленд Монстерз» Кэмерон Гонс дисквалифицирован на три матча за толчок на борт в игре с «Милуоки Эдмиралз», которая состоялась 18 ноября.

Гонс получил «5+20» за толчок на борт нападающего «Милуоки» Якова Тренина. Россиянин сильно ударился о борт и не мог подняться несколько минут, получив травму.

В регулярном чемпионате АХЛ российский форвард принял участие в 15 матчах, забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Элейн Ширклифф.

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