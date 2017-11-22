АХЛ. Игрок «Кливленда» Гонс, травмировавший Тренина, дисквалифицирован на 3 игры

Защитник «Кливленд Монстерз» Кэмерон Гонс дисквалифицирован на три матча за толчок на борт в игре с «Милуоки Эдмиралз», которая состоялась 18 ноября.



Гонс получил «5+20» за толчок на борт нападающего «Милуоки» Якова Тренина. Россиянин сильно ударился о борт и не мог подняться несколько минут, получив травму.

В регулярном чемпионате АХЛ российский форвард принял участие в 15 матчах, забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Элейн Ширклифф.