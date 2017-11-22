«Салават» и «Ак Барс» представили логотип «зелёного дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» представили логотип «зелёного дерби». Очередной матч противостояния состоится 22 ноября в Уфе, начало — в 17:00 мск.

«Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Салават Юлаев» решили совместными усилиями вывести на новый уровень историю нашего хоккейного противостояния», — сообщается в «твиттере» уфимского клуба.



«Зелёное дерби» — феномен в отечественном хоккее, аналогов которому нет. Противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» — главные матчи любого сезона, самые принципиальные игры в КХЛ», — говорится в заявлении казанского клуба.

«Салават» обыграет «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» возьмёт реванш у «Сибири», «Йокерит» одолеет «Авангард», а ЦСКА в матче с «Сочи» одержит четвёртую победу подряд.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Ак Барса».