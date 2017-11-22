Емелин: в «Нэшвилле» все нацелены на победу, вот он — наш шанс

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин рассказал об игре в паре с защитником Пи Кей Суббэном, а также отметил, что команда нацелена бороться за кубок Стэнли в этом сезоне. В 2017 году «хищники» впервые в истории вышли в финал, где проиграли «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах.

«С Суббэном мы играли вместе в «Монреале», но мало. Даже сезона вместе не отыграли, меня через несколько месяцев вернули обратно в пару к Маркову. В принципе, я помню, как он играет и чего от него ожидать. И он знает, как действую я. В этом смысле привыкание друг к другу прошло быстро.

Когда я пришёл в команду, настраивался именно на то, чтобы бороться за чемпионство. Вся организация и все ребята нацелены только на победу. Вот он — наш шанс. И мы должны его использовать. Мы для этого приложим все усилия», — приводятся слова Емелина на официальном сайте НХЛ.