Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли интервьюировал Зарипова на протяжении двух часов

Юрист, советник ПАО «Татнефть» по международным юридическим вопросам Пётр Глушков, занимавшийся делом Даниса Зарипова в международном арбитражном суде Лозанны и в ИИХФ, рассказал, как проходили переговоры с НХЛ. Зарипову разрешили выступать в Национальной хоккейной лиге, но контракта ни с одной из команд 36-летний хоккеист так и не подписал.
«Надо отметить, что почти сразу после отстранения Даниса было сообщение, что дисквалифицированных игроков из КХЛ не будут допускать в НХЛ. Таким образом, наш случай был очень сложным. Даниса интервьюировал вице-комиссар лиги Билл Дэйли. Все думали, что он даст ему максимум полчаса, он человек очень занятой, а разговаривал почти два. Насколько мы слышали, Дэйли ни на одного игрока не тратил столько времени. Вокруг была армия из сотрудников: юристы НХЛ, главный юрист профсоюза игроков, юридическая команда Даниса. Всё было очень серьёзно, как там и принято, сам Данис был на видеосвязи. Это не разговор в ресторане за чашкой кофе. Было решено, что в совокупности случай Даниса — незначительная доза запрещённых ВАДА препаратов, отличная чистая история в части проб, процедурные нарушения — является основанием для немедленного допуска в НХЛ. Это уже было очень большой победой», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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