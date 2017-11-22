Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли интервьюировал Зарипова на протяжении двух часов

Юрист, советник ПАО «Татнефть» по международным юридическим вопросам Пётр Глушков, занимавшийся делом Даниса Зарипова в международном арбитражном суде Лозанны и в ИИХФ, рассказал, как проходили переговоры с НХЛ. Зарипову разрешили выступать в Национальной хоккейной лиге, но контракта ни с одной из команд 36-летний хоккеист так и не подписал.

С двух лет до полугода! Все последние подробности «дела Зарипова» Юрист хоккеиста рассказал, как добился сокращения дисквалификации.

«Надо отметить, что почти сразу после отстранения Даниса было сообщение, что дисквалифицированных игроков из КХЛ не будут допускать в НХЛ. Таким образом, наш случай был очень сложным. Даниса интервьюировал вице-комиссар лиги Билл Дэйли. Все думали, что он даст ему максимум полчаса, он человек очень занятой, а разговаривал почти два. Насколько мы слышали, Дэйли ни на одного игрока не тратил столько времени. Вокруг была армия из сотрудников: юристы НХЛ, главный юрист профсоюза игроков, юридическая команда Даниса. Всё было очень серьёзно, как там и принято, сам Данис был на видеосвязи. Это не разговор в ресторане за чашкой кофе. Было решено, что в совокупности случай Даниса — незначительная доза запрещённых ВАДА препаратов, отличная чистая история в части проб, процедурные нарушения — является основанием для немедленного допуска в НХЛ. Это уже было очень большой победой», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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