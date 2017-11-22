Вице-президент ИИХФ: Россию нельзя отстранять от ОИ, вся система может рухнуть

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола поделился мнением о последствиях в случае отстранения сборной России от Олимпийских игр 2018 года. Решение по этому вопросу МОК должен принять в декабре.
«Вся олимпийская система может рухнуть. В любом случае сборную России целиком нельзя отстранять от Игр или разрешать играть только под нейтральным флагом. Что касается юридической защиты спортсменов, то ограничения должны касаться только тех, кто виновен в использовании запрещённых препаратов. Весь спортивный мир знает, что на Олимпиаде в Сочи россияне систематически употребляли допинг. Однако прошло уже несколько нет, нам надо смотреть вперёд.
Если говорить о хоккее, дело грозит принять гораздо худший оборот. Я знаю, что угроза КХЛ не отпускать игроков на Игры реальна. Нельзя воспринимать это как пропаганду, но МОК должен принимать это серьёзно. Боюсь, КХЛ осуществит эту угрозу, если накажут всю сборную России», — цитирует Куммолу Ilta Sanomat.
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