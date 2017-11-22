Тренер «Тампы» Джон Купер – 3-й в списке претендентов на «Джек Адамс Эворд»

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс возглавил рейтинг претендентов на «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона в НХЛ. Голосование по итогам четверти сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.



«Дьяволы» одержали 12 побед в 20 матчах и занимают третье место на Востоке. Второе место занял тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан, чья команда проводит дебютный сезон и находится на пятом месте на Западе. Замыкает тройку Джон Купер из «Тампа-Бэй Лайтнинг», лидера Восточной конференции.



Итоги голосования выглядят следующим образом: Джон Хайнс («Нью-Джерси») – 67 очков (6 первых мест), Жерар Галлан («Вегас») – 58 (5), Джон Купер («Тампа») – 52 (6), Майк Йео («Сент-Луис Блюз») – 38 (1), Джон Стивенс («Лос-Анджелес Кингз») – 30, Пол Морис («Виннипег Джетс») – 10, Трэвис Грин («Ванкувер Кэнакс») – 7, Майк Бэбкок («Торонто Мэйпл Лифс») – 4, Ги Буше («Оттава Сенаторз») – 3, Майк Салливан («Питтсбург Пингвинз») – 1.

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