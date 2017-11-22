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Нападающий команды ЖХЛ забила буллит в стиле Дацюка

Хоккей

Чешский нападающий клуба ЖХЛ «Динамо» СПб Алёна Поленска в матче регулярного чемпионата с «Бирюсой» реализовала буллит в стиле Павла Дацюка. Встреча завершилась победой «Бирюсы» со счётом 2:1 Б.

Один из фирменных буллитов Дацюка заключается в том, чтобы обмануть вратаря, показав бросок, а вместо этого сместиться в сторону и забросить шайбу в пустые ворота, когда голкипер уже отыгран.

Видео буллита Поленска можно посмотреть также в «твиттере» ЖХЛ.

Видео буллита Дацюка можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.

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