Нападающий команды ЖХЛ забила буллит в стиле Дацюка

Чешский нападающий клуба ЖХЛ «Динамо» СПб Алёна Поленска в матче регулярного чемпионата с «Бирюсой» реализовала буллит в стиле Павла Дацюка. Встреча завершилась победой «Бирюсы» со счётом 2:1 Б.



Один из фирменных буллитов Дацюка заключается в том, чтобы обмануть вратаря, показав бросок, а вместо этого сместиться в сторону и забросить шайбу в пустые ворота, когда голкипер уже отыгран.

Видео буллита Поленска можно посмотреть также в «твиттере» ЖХЛ.

Видео буллита Дацюка можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.