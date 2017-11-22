«Спартак» представил форму на ретроматч со «Слованом»

«Спартак» представил форму, в которой 9 декабря проведёт ретроматч со «Слованом». Дизайнер Андрей Горбунов рассказал о создании комплекта.

«Исторический комплект формы, в котором выйдут на лёд хоккеисты «Спартака», создан на основе оригинального дизайна формы 1987-1989 годов, но получил ряд изменений. Главным элементом является косая линия на груди, на которой написано «Спартак». Мы сузили написание, чтобы крайние буквы не пропадали в складках и слово читалось целиком. Для этого изменили общий характер шрифтов, а также спроектировали специальный комплект Spartak 80s, который включает в себя цифры и капитанские литеры. Полоски на рукавах и гетрах в целом повторяют оригинальный рисунок, однако мы упростили двойные полоски на плечах игроков. Логотип клуба по традиции тех времен имеет инвертированную версию для использования на красном фоне. Сама буква «С» по форме напоминает вариацию ромба начала 80-х», — цитирует Горбунова пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Спартака».

Фото Дмитрия Калинина в форме для ретроматча можно посмотреть также в «твиттере» «Спартака».