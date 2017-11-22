Бадюков: Зарипову хватит пяти дней для того, чтобы вернуться на свой уровень

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о решении Даниса Зарипова не заключать контракт с клубом НХЛ, а также предположил, сколько времени займёт его возвращение в форму. Ранее стало известно, что ИИХФ сократила срок дисквалификации Зарипова за употребление запрещённых веществ с двух лет до полугода. Он может вернуться в строй уже 23 ноября.

С двух лет до полугода! Все последние подробности «дела Зарипова» Юрист Пётр Глушков рассказал, как добился сокращения дисквалификации Даниса Зарипова.

«Я думаю, что Зарипову хватит трёх, максимум пяти дней для того, чтобы вернуться на свой уровень, потому что Данис всегда был и остаётся хоккеистом, играющим за счёт рук и головы. Скорость у него присутствует, но она постепенно наработается, как только он вкатится в сезон. Сейчас ему тяжеловато будет, но потом у него будет всё в порядке, и мы увидим того Зарипова, которого привыкли видеть.

Что касается его предложений за океаном, то там были просмотровые контракты, на которые он не хотел ехать. И Данис сделал абсолютно правильно. Кто-то рискнул это сделать, как, например, Крис Ли, но там была своя история. Зарипов же не захотел бросать всё и вся, чтобы каким-то образом себя проявить. Он абсолютно правильно всё сделал. Поскольку он чувствовал себя невиновным и понимал, что у него было не особо серьёзное нарушение, он осознавал, что может быть такое, что дисквалификацию сократят до полугода. Возможно, это подсказали юристы. Я думаю, что всё это было сделано не только Данисом, но и его командой юристов», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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