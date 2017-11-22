Бадюков: Зарипову хватит пяти дней для того, чтобы вернуться на свой уровень

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о решении Даниса Зарипова не заключать контракт с клубом НХЛ, а также предположил, сколько времени займёт его возвращение в форму. Ранее стало известно, что ИИХФ сократила срок дисквалификации Зарипова за употребление запрещённых веществ с двух лет до полугода. Он может вернуться в строй уже 23 ноября.
«Я думаю, что Зарипову хватит трёх, максимум пяти дней для того, чтобы вернуться на свой уровень, потому что Данис всегда был и остаётся хоккеистом, играющим за счёт рук и головы. Скорость у него присутствует, но она постепенно наработается, как только он вкатится в сезон. Сейчас ему тяжеловато будет, но потом у него будет всё в порядке, и мы увидим того Зарипова, которого привыкли видеть.
Что касается его предложений за океаном, то там были просмотровые контракты, на которые он не хотел ехать. И Данис сделал абсолютно правильно. Кто-то рискнул это сделать, как, например, Крис Ли, но там была своя история. Зарипов же не захотел бросать всё и вся, чтобы каким-то образом себя проявить. Он абсолютно правильно всё сделал. Поскольку он чувствовал себя невиновным и понимал, что у него было не особо серьёзное нарушение, он осознавал, что может быть такое, что дисквалификацию сократят до полугода. Возможно, это подсказали юристы. Я думаю, что всё это было сделано не только Данисом, но и его командой юристов», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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