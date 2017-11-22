Ковальчук: надеюсь, в КХЛ будет больше матчей на открытом воздухе

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с «Йокеритом». Встреча состоится 2 декабря в Хельсинки и будет приурочена к 10-летию КХЛ, 50-летию «Йокерита» и 100-летию финского хоккея.

«Самая низкая температура, при которой я играл, была пару лет назад, я играл у себя на родине, в Твери. Высшая хоккейная лига устраивала матч на открытом воздухе – «Русскую классику», играли воспитанники тверского хоккея с ЦСКА. Был сильный снег и около «-10». Играли все в шапках под шлемом, чтобы не было холодно. Главное, чтобы тренер почаще выпускал. Тогда точно согреешься.



Игра на открытом воздухе — приятное приключение. Чем больше таких игр будет – тем интереснее для зрителя. Это важно для популяризации хоккея. Это отличная идея. Надеюсь, что будет больше таких матчей. Рассчитываю на хорошую организацию и замечательную поддержку болельщиков.



С «Йокеритом» у нас принципиальное противостояние. Мы никогда не играли в плей-офф с этим клубом, но надеюсь, что в этом сезоне сможем. Это отличный противник, с ним будет настоящая битва», — цитирует Ковальчука пресс-служба КХЛ.