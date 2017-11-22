Ландер вернулся в состав «Ак Барса», Свитов не сыграет с «Салаватом»

«Ак Барс» назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», который состоится в Уфе. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



В состав казанской команды вернулся нападающий Антон Ландер, который пропустил две игры из-за болезни. Капитан «Ак Барса» Александр Свитов не примет участия в матче.

«Салават Юлаев»:

Скривенс (Кареев);

Логинов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Гареев – Арзамасцев, Фёдоров – Зубов – Бурдасов;

Панин – Осипов, Солодухин – Юньков – Лисин;

Елизаров – Беляков, Кузьмин – Коротков – Макаров.

«Ак Барс»:

Гарипов (Билялов);

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Галиев;

Мусин – Токранов, Косов – Ткачёв – Клинкхаммер;

Охтамаа – Лямкин, Лукоянов – Потапов – Язьков;

Сидоров, Глинкин – Глухов – Обухов, Кара.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.