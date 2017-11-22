Шестёркин призвал болельщиков голосовать за группу поддержки СКА

Вратарь СКА Игорь Шестёркин призвал болельщиков принять участие в голосовании за лучшую группу поддержки команд КХЛ.



«Дорогие друзья, поддержите наших девчонок, которые поддерживают нас каждый матч, в конкурсе на лучшую группу поддержки КХЛ», — написал Шестёркин в своём «инстаграме».



В настоящий момент «Чемпионат» проводит голосование среди групп поддержки команд Западной конференции, которое продлится до 15:00 мск 24 ноября. Лидером является «Северсталь», набравшая 5,7 тыс. голосов, СКА – второй с 4,8 тыс. голосов.

Выбери самую красивую группу поддержки Западной конференции КХЛ Главный конкурс хоккейного сезона.