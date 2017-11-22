«Сибирь» — «Барыс»: Бодров получил травму, его увезли на обследование

Нападающий «Сибири» Евгений Бодров получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». В первом периоде хоккеист ушёл в раздевалку. Его увезли в медицинский центр на обследование. Об этом новосибирский клуб сообщает в своём «твиттере».

За новосибирскую команду в 10 матчах Бодров отметился одним голевым пасом. Форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в ходе сезона. В 20 матчах за уфимскую команду на его счету 2 заброшенные шайбы и 3 голевые передачи.

После первого периода матча в Новосибирске «Сибирь» ведёт со счётом 3:2.