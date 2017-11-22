Минское «Динамо» поместило нападающего Кулакова в список отказов

Минское «Динамо» поместило в список отказов нападающего Александра Кулакова. Об этом информирует официальный сайт минского клуба Континентальной хоккейной лиги. Согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.



В текущем сезоне Кулаков провёл 31 матч регулярного чемпионата КХЛ, забросил в них 2 шайбы и отдал 3 голевые передачи. Показатель полезности составил «-3». Помимо минской команды Кулаков выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Торпедо». Всего на уровне лиги на счету Кулакова 119 очков в 408 матчах.

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