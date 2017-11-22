Дацюк: детям надо отходить от приставок, больше времени быть на свежем воздухе

Капитан СКА Павел Дацюк поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с «Йокеритом», который состоится 2 декабря в Хельсинки, а также отметил, что современным детям надо больше времени проводить на улице и заниматься подвижными играми.



«Если в целом, игра СКА в этом сезоне – что-то ближе к боевику. Много движения, много активности. «Йокерит» – отличная команда, действует в очень агрессивном стиле. Потому матчи с этим клубом всегда сложны. Командное взаимодействие. Игроки «Йокерита» показывают хороший хоккей, упорно работают. И если мы хотим победить этого соперника, мы должны работать ещё больше, чем он.



Хоккей на открытой площадке – это ещё и такой кусочек детства, после него даже небольшое опустошение, потому что так его ждёшь, так к нему готовишься, столько эмоций. Приезжают родственники, знакомые, очень много болельщиков – намного больше, чем на обычной арене. Чтобы не замёрзнуть, надо побольше шевелиться. На самом деле в детстве я очень много проводил времени на улице, играли в футбол, в хоккей. Чистили каток, заливали сами, было много друзей. Очень приятные воспоминания. Детям сегодня нужно отходить от приставок, гаджетов и больше времени быть на свежем воздухе, общаться, заниматься подвижными играми во дворе. С друзьями по двору мы, например, общаемся по сей день», — цитирует Дацюка пресс-служба КХЛ.