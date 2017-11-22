Толванен: надеюсь, погода не подведёт на матче со СКА на открытом воздухе

Нападающий «Йокерита» Эели Толванен поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе со СКА. Матч пройдёт 2 декабря в Хельсинки. Будет возведена площадка с трибунами на 18 тысяч зрителей, что позволит установить рекорд посещаемости матчей КХЛ.

«Йокерит» представил форму, в которой сыграет со СКА на открытом воздухе

«Если будет холодно, наверно, буду пить теплую воду или горячий чай. Ещё лучше, если будут пледы на скамейке. Хотя надеюсь, что до такого не дойдёт. Если пойдет дождь, не знаю, что делать. Надеюсь, что такого не случится, и погода не подведёт. Но никогда не знаешь ведь. А идеально – солнце и температура чуть ниже нуля.

Возможно, мои родители, братья, друзья приедут на игру. Надеюсь, что как можно больше людей попадут на этот матч», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.