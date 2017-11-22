Кожевников: Осипов стал одним из основных защитников «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность в том, что «Спартак», одержав 11 побед в последних 12 матчах, сохранит такую игру во второй половине регулярного чемпионата, а также поделился своими впечатлениями от игры защитника Александра Осипова, который был обменян в «Спартак» из «Авангарда».

«Я думаю, что «Спартак» сможет удержать эту игру во второй половине регулярного чемпионата. Команда более-менее сформировалась, игра у неё есть. Пришли новые игроки, да и выход Жамнова здорово повлиял на ситуацию. Сказывается Лёшин опыт и поддержка. Поэтому я думаю, что перспективы у «Спартака» большие.

Думаю, что Александр Осипов в составе красно-белых сможет вернуться на свой уровень. Ряд матчей он здорово играет. Где-то у него не хватает уверенности, но я считаю, что он её приобретает. Это один из основных защитников «Спартака» с хорошим броском. Перспектива у Осипова есть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.