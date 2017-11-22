Дмитрий Калинин провёл свой 500-й матч в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (5:2) стал для защитника «Спартака» Дмитрия Калинина 500-м в рамках лиги. В этом матче «регулярки» капитан красно-белых отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Калинин: в ворота «Автомобилиста» попал случайно, повезло — шайба залетела

В 500 матчах на счету хоккеиста 190 (73+117) очков. Показатель полезности при этом составил «+97». Калинин является обладателем кубка Гагарина. Также «Спартак» впервые на уровне КХЛ одержал шесть побед подряд.

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Спартака».