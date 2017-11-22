Запольски — о матче на открытом воздухе со СКА: надеюсь, что не замёрзну

Вратарь «Йокерита» Райан Запольски поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе со СКА. Матч пройдёт 2 декабря в Хельсинки. Будет возведена площадка с трибунами на 18 тыс. зрителей, что позволит установить рекорд посещаемости матчей КХЛ.

Толванен: надеюсь, погода не подведёт на матче со СКА на открытом воздухе

«Моя студенческая команда никогда не проводила такие матчи, но в раннем детстве мы получали большое удовольствие от игры на улице. Как только НХЛ начала устраивать встречи на открытом воздухе, то больше студенческих команд начали вовлекать в подобные матчи.



Вратарям тяжелее всего играть в таких матчах? Думаю, да. Многое будет зависеть от качества льда, нужно разобраться с отскоками. Всё зависит от температуры воздуха, шайба может по-разному отскакивать. Для вратарей гораздо больше факторов, чем для полевых игроков. Надеюсь, что игра будет активной и я не замёрзну. Что касается погоды, то хотелось бы меньше снега и солнца.



Как планирую согреваться во время матча? Наверное, у меня будет просто обычная вода. Хотя я не отказался бы от горячего шоколада», — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.