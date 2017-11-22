«Сибирь» — «Барыс»: сменив Красикова, Салак играет в воротах впервые с 13 ноября

На 35-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Барыс» произошла смена вратаря новосибирской команды. Алексея Красикова заменил Александр Салак. Новосибирцы вели 2:0 и 3:2, но позволяли сопернику сравнивать счёт. После четвёртой пропущенной шайбы произошла смена вратаря.

Чешский легионер «Сибири» вышел на лёд впервые с 13 ноября. Тогда в матче с «Нефтехимиком» (1:4) Салак пропустил три шайбы за три минуты, и его сменил Красиков.

«Нефтехимик» — «Сибирь»: Салак пропустил три гола за три минуты и был заменён

После двух периодов «Барыс» ведёт со счётом 4:3.

Видео гола, после которого произошла смена вратаря, доступно на официальном сайте КХЛ.