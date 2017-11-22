Коларж — о победе над «Локомотивом»: Метсола хорошо сыграл, как всегда

Защитник «Амура» Ян Коларж подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:1).

«Успех сегодняшнего матча в самоотдаче и командной игре. Мы боролись от начала до конца, немного подустали после трёх матчей. Мы хорошо сыграли с точки зрения обороны. Метсола хорошо сыграл, как всегда.

Успешная игра в меньшинстве? Мы сыгрались — каждый знает, где стоять. Предстоящий выезд? Нужно правильно питаться и соблюдать режим», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.