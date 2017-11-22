«Салават» — «Ак Барс»: Потапов забил 1-й гол в сезоне и за казанскую команду

На 26-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Ак Барс» форвард казанской команды Алексей Потапов отметился заброшенной шайбой. Он удвоил преимущество казанцев в этом матче.

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Хоккеист забил свой первый гол в текущем сезоне. Также эта шайба стала первой для игрока в составе «Ак Барса», в который он недавно перешёл из «Торпедо».

В настоящее время в «зелёном дерби» идёт второй период, счёт 2:0 в пользу казанской команды.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.