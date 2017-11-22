Форвард «Нью-Джерси» Палмьери выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ). Речь идёт о повреждении правой ноги.

Как сообщает официальный «твиттер» американской команды, хоккеист выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. Палмьери будет работать вне льда и будет находиться под наблюдением медицинского персонала клуба.

В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и набрал в них 8 (4+4) очков.