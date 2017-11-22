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«Ак Барс» разгромил «Салават» в первом в сезоне «зелёном дерби»

Хоккей

«Салават Юлаев» дома проиграл «Ак Барсу» в первом в сезоне «зелёном дерби». В 35 матчах сезона на счету команды 16 побед. «Ак Барс» из 33 матчей в сезоне выиграл 20.

На 19-й минуте встречи Владимир Ткачёв вывел казанскую команду вперёд. Этот гол оказался победным. Во второй двадцатиминутке казанцы упрочили лидерство за счёт двух безответных голов — отличились Алексей Потапов и Антон Глинкин. В заключительной трети матча Владимир Ткачёв и Ярослав Косов установили окончательный счёт — 5:0.

«Салават» — «Ак Барс»: Потапов забил 1-й гол в сезоне и за казанскую команду
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 5
0:1, 0:2, 0:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Косов, Марков) – 18:10 (5x4), 0:2 – Потапов (Мусин, Токранов) – 25:15 (5x4), 0:3 – Глинкин (Глухов, Мусин) – 37:06 (5x5), 0:4 – Ткачёв (Галиев) – 51:34 (5x5), 0:5 – Косов (Ткачёв) – 57:28 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

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