«Ак Барс» разгромил «Салават» в первом в сезоне «зелёном дерби»

«Салават Юлаев» дома проиграл «Ак Барсу» в первом в сезоне «зелёном дерби». В 35 матчах сезона на счету команды 16 побед. «Ак Барс» из 33 матчей в сезоне выиграл 20.

На 19-й минуте встречи Владимир Ткачёв вывел казанскую команду вперёд. Этот гол оказался победным. Во второй двадцатиминутке казанцы упрочили лидерство за счёт двух безответных голов — отличились Алексей Потапов и Антон Глинкин. В заключительной трети матча Владимир Ткачёв и Ярослав Косов установили окончательный счёт — 5:0.

«Салават» — «Ак Барс»: Потапов забил 1-й гол в сезоне и за казанскую команду

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