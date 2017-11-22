Билялетдинов: Свитов не играл из-за дисквалификации, которой нет?

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтулла Билялетдинов прокомментировал разгромную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Игра была очень хорошей, команды играли с хорошим настроением, показывали хороший хоккей. Игра была непростая. Рад, что мы забили в большинстве и в целом играли хорошо.



Возвращение Зарипова в «Ак Барс»? Я не буду отвечать. По игре давайте. По какой причине не сыграл Свитов? По причине реабилитации. Показалось, что клуб просто ошибся и не взял его из-за дисквалификации, которой не было? Кому показалось? Ему дали отдохнуть», – передаёт слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Гуськов: такой разгром может стать последней каплей для руководства «Салавата»