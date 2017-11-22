Галиев: счёт не по игре, первое моё «зелёное дерби» получилось отличным

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал разгром «Салавата Юлаева» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Счёт не по игре, обе команды бились, работа, была сложная игра. Мы – молодцы, не удалялись в этой игре, сыграли так, как просил тренер, все 20 человек бились, Эмиль отлично в конце сыграл. В концовке у нас была задача — помочь ему, чтобы Эмиль отстоял на ноль.



Было тяжело. Голы – это часть ошибок, ещё три или четыре шайбы мы забили на контратаках. «Пять на пять» игра была равной. У нас зашкаливали эмоции, была отличная поддержка. Думаю, первое моё «зелёное дерби» получилось отличным.



Слышал, что такое «зелёное дерби». Мы настраивались на матч, был некоторый спад, проиграли Омску, сами в конце не дотерпели. Думаю, мы хорошо подготовились, поговорили после поражения, вышли и победили. Самое главное, мы сегодня не удалялись. Удаления нас подводили в последних четырёх играх», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».