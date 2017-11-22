Е. Корешков: «Барыс» потерял концентрацию, «Сибирь» сразу же наказала

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Сибири» (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Астанчане проиграли новосибирцам все очные матчи в сезоне, не потеряв ни одного очка.



«Очень интересный и классный матч, и по напряжению тоже. Маленько в третьем периоде потеряли концентрацию, а соперник сразу же наказал нас голами. В концовке нам и не хватило. А так, старались все, молодцы, по самоотдаче претензий нет. Будем готовиться дальше», — цитирует тренера официальный сайт «Сибири».

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