Назаров — журналистам: рассказать, что мы ели на обед? Вы всё хотите знать

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Магниткой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочется поблагодарить болельщиков. Сегодня здорово болели, чувствовалось. Это наш шестой игрок, они помогали нам идти вперёд. Было тяжело, играли против сильного противника. В конце счастье улыбнулось нам, выиграли.



Почему нет Пигановича, долго ли ждать Сергеева, вернётся ли Порядин и как влился Густафссон? Вам рассказать, что мы ели на обед? Вы всё хотите знать, но есть же секреты, командные секреты, когда кто вернётся, у кого какая травма. Увидите, когда вернётся. Скоро», – передаёт слова Назарова «БИЗНЕС Online».