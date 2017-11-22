Скабелка: «Авангард» пропустил три шайбы – моментов было больше

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Йокерита» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи прервали свою серию побед на отметке в четыре матча.

Фурх пропустил 2 гола за 1 минуту и 38 секунд и заменён в 1-м матче после травмы

«Йокерит» с победой. У нас было плохое начало, соперник сразу забил два гола. Если говорить об игре в целом, «Йокерит» сегодня был везде быстрее, выигрывал много борьбы и много создал моментов. Мы пропустили три шайбы – моментов было больше. Они играли сегодня лучше, чем мы, и заслуженно победили», — цитирует тренера официальный сайт клуба.