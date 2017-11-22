Огурцов — о драке: заступился за вратаря и, можно сказать, подвёл «Нефтехимик»

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов поделился впечатлениями от победы над «Магниткой» (5:2). На счету игрока 3 (1+2) очка в этом матче.

«Нефтехимик» — «Металлург»: Огурцов закончил матч с «+5», Брынцев – «+4»

«Матч начался очень плохо: в первой же смене пропустили гол, но смогли показать характер и смогли победить. Как пропустили первый гол? В хоккее бывают ошибки: бросок — и гол. Так бывает. Главное, мы не остановились и выиграли.



Как оценю свою результативность? Никак. Можно сказать, просто повезло. До этого не везло, шайба совсем не шла, а сегодня получилось забить. Гол мне создали Саша Брынцев с Пашей Куликовым. Вместе, коллективно забили эту шайбу. Во втором периоде игра выровнялась? «Металлург» — сильная и мастеровитая команда. Они прибавили и поэтому игра выровнялась.



Драка? Мне показалось, что соперник ударил нашего вратаря. Я заступился и, можно сказать, подвёл команду. Считаю, он ударил вратаря, потому и полез драться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Видео драки доступно на официальном сайте КХЛ.