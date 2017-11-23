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«Питтсбург» без Малкина дома уступил «Ванкуверу»

Хоккей

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли второй матч кряду, на домашнем льду уступив соперникам из «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:5.

В составе действующих чемпионов НХЛ дублем отметился Джейк Гюнцель, а Фил Кессел стал автором двух результативных передач. В составе гостей из Канады две шайбы на счету Брока Бисера.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принял.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 5
1:2, 0:2, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Бисер (Берчи, дель Зотто) – 03:52 (5x5), 1:1 – Гюнцель (Кессел, Летанг) – 06:28 (5x4), 1:2 – Эрикссон (Ванек) – 08:33 (5x5), 1:3 – Пульо (дель Зотто, Ванек) – 27:08 (5x4), 1:4 – Бисер (Эдлер, Седин) – 29:47 (5x4), 2:4 – Гюнцель (Кессел, Кросби) – 41:24 (5x4), 2:5 – Саттер (Гонс, Ганье) – 58:40 (en)
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