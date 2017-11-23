«Питтсбург» без Малкина дома уступил «Ванкуверу»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли второй матч кряду, на домашнем льду уступив соперникам из «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:5.



В составе действующих чемпионов НХЛ дублем отметился Джейк Гюнцель, а Фил Кессел стал автором двух результативных передач. В составе гостей из Канады две шайбы на счету Брока Бисера.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принял.