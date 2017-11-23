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«Тампа» вырвала победу в матче с «Чикаго» в овертайме

Хоккей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» добились волевой победы в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2 в овертайме.

Артём Анисимов отдал результативную передачу на Патрика Кейна на четвёртой минуте, и американец вывел гостей вперёд. На 16-й минуте форвард оформил дубль. Хозяева сумели отыграться стараниями Ондржея Палата и Криса Куница и перевести игру в овертайм. В дополнительное время Брейнден Пойнт был точен после передачи Владислава Наместникова.

Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали. Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2
0:2, 1:0, 1:0, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кейн (Анисимов, Рутта) – 03:49 (5x5), 0:2 – Кейн (Франсон, Кит) – 15:54 (5x3), 1:2 – Палат (Кэллахэн, Хедман) – 24:27 (4x5), 2:2 – Куниц (Коберн, Кэллахэн) – 40:31 (5x5), 3:2 – Пойнт (Стэмкос, Наместников) – 63:25 (4x3)
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