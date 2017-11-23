«Тампа» вырвала победу в матче с «Чикаго» в овертайме

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» добились волевой победы в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2 в овертайме.



Артём Анисимов отдал результативную передачу на Патрика Кейна на четвёртой минуте, и американец вывел гостей вперёд. На 16-й минуте форвард оформил дубль. Хозяева сумели отыграться стараниями Ондржея Палата и Криса Куница и перевести игру в овертайм. В дополнительное время Брейнден Пойнт был точен после передачи Владислава Наместникова.



Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали. Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.