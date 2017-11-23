«Айлендерс» победили «Филадельфию» в ОТ, «Баффало» проиграл в седьмой раз кряду

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ. «Лётчики» проиграли уже шестую игру кряду. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.



В параллельном матче игрового вечера игроки «Баффало Сэйбрз» продолжили удручающую серию поражений, теперь она составляет семь игр. Хозяева уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 4:5. Джордан Нолан и Нино Нидеррайтер оформили по дублю.



Наконец, «Эдмонтон Ойлерз» добился успеха во встрече с «Детройт Ред Уингз», разгромив хозяев со счётом 6:2, прервав серию из трёх поражений.