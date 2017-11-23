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«Айлендерс» победили «Филадельфию» в ОТ, «Баффало» проиграл в седьмой раз кряду

Хоккей

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ. «Лётчики» проиграли уже шестую игру кряду. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

В параллельном матче игрового вечера игроки «Баффало Сэйбрз» продолжили удручающую серию поражений, теперь она составляет семь игр. Хозяева уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 4:5. Джордан Нолан и Нино Нидеррайтер оформили по дублю.

Наконец, «Эдмонтон Ойлерз» добился успеха во встрече с «Детройт Ред Уингз», разгромив хозяев со счётом 6:2, прервав серию из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 3
1:1, 2:2, 0:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Лейер (Санхайм, Лотон) – 06:02 (5x5), 1:1 – Барзал (Бейли, Ледди) – 18:53 (5x4), 1:2 – Раффль (Кутюрье, Проворов) – 20:46 (5x5), 2:2 – Бойчак (Бейли, Таварес) – 27:13 (5x3), 3:2 – Хо-Сэнг (Пелеч, Бовилье) – 31:05 (5x5), 3:3 – Ворачек (Симмондс, Жиру) – 33:54 (5x4), 4:3 – Бейли (Таварес, Ледди) – 60:32 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 5
1:3, 2:2, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Айкел (Поменвиль, Кейн) – 06:55 (5x5), 1:1 – Эннис (Фолиньо, Койл) – 08:59 (5x5), 1:2 – Гранлунд – 12:28 (5x5), 1:3 – Нидеррайтер (Койву, Сутер) – 14:28 (5x4), 2:3 – Нолан (Окпосо, Юсефсон) – 22:01 (5x5), 2:4 – Нидеррайтер (Стаал, Цукер) – 27:57 (5x5), 2:5 – Гранлунд (Койву, Сутер) – 35:56 (5x4), 3:5 – Райнхарт (Маккейб, Ларссон) – 38:25 (5x5), 4:5 – Нолан (Больё) – 53:55 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 6
2:2, 0:3, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Татар (Зеттерберг, Абделкейдер) – 07:25 (5x4), 1:1 – Нурс (Макдэвид, Лучич) – 08:25 (5x5), 1:2 – Марун (Драйзайтль, Овитю) – 11:05 (5x5), 2:2 – Кронвалль (Нюквист, Абделкейдер) – 18:25 (5x5), 2:3 – Хайра (Строум, Овитю) – 30:24 (5x5), 2:4 – Летестю (Каммальери, Кассиан) – 34:22 (5x5), 2:5 – Каджула (Макдэвид, Рассел) – 38:16 (5x5), 2:6 – Пульюярви (Строум) – 58:55 (5x5)
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