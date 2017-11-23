Тренер «Вашингтона» Тротц развёл Овечкина и Кузнецова по разным звеньям

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц разъединил связку Александр Овечкин – Евгений Кузнецов, вернув капитана «столичных» в звено к Никласу Бекстрёму.



Овечкин играл в первом звене с Бекстрёмом и Томом Уилсоном, Кузнецов – во втором с Ти Джеем Оши и Якубом Враной.

Безголевая серия Овечкина длилась шесть матчей, но ему удалось забить «Оттаве». На его счету теперь 14 заброшенных шайб и 7 передач в 23 матчах сезона. Кузнецов набрал в матче 3 (1+2) очка. Он является лучшим бомбардиром команды, набрав 26 (6+20) баллов.