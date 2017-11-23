«Нэшвилл» взял верх над «Монреалем» в серии буллитов, Форсберг оформил дубль

«Нэшвилл Предаторз» вышел победителем из домашнего противостояния с «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева выиграли со счётом 3:2 по буллитам.



Главным творцом успеха «Нэшвилла» стал Филип Форсберг, отличившийся на 20-й и 44-й минутах. На последней минуте основного времени Джо Морроу перевёл игру в овертайм. В дополнительное время соперники не выявили сильнейшего, а в серии буллитов точнее оказались «Предаторз».



«Монреаль» потерпел пятое поражение кряду, «Нэшвилл» продлил серию побед до трёх игр.