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«Нэшвилл» взял верх над «Монреалем» в серии буллитов, Форсберг оформил дубль

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» вышел победителем из домашнего противостояния с «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева выиграли со счётом 3:2 по буллитам.

Главным творцом успеха «Нэшвилла» стал Филип Форсберг, отличившийся на 20-й и 44-й минутах. На последней минуте основного времени Джо Морроу перевёл игру в овертайм. В дополнительное время соперники не выявили сильнейшего, а в серии буллитов точнее оказались «Предаторз».

«Монреаль» потерпел пятое поражение кряду, «Нэшвилл» продлил серию побед до трёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Бенн (Юдон, Дано) – 12:47 (5x5), 1:1 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 19:58 (5x4), 2:1 – Форсберг (Смит) – 43:16 (5x4), 2:2 – Морроу – 59:04 (6x5), 3:2 – Туррис – 65:00 ( ПБ)
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