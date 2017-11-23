Тротц процитировал Маркеса, говоря о воссоединении Бекстрёма и Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:2) процитировал Габриэля Гарсиа Маркеса, комментируя решение вернуть Александра Овечкина в звено к Никласу Бекстрёму, с которым он играл несколько лет.

«Мы думали о том, чтобы поставить Ови и Бэки вместе. Если любишь что-то — отпусти. Если оно твоё – оно вернётся», — цитирует Тротца журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Безголевая серия капитана «столичных» составляла шесть матчей, но Овечкин смог забить «Оттаве».