Якупов забил после вбрасывания за 0,1 секунды до конца периода

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

За 1,9 секунды до окончания второго периода «Колорадо» оставалось провести вбрасывание в зоне атаки. Габриэль Ландеског чисто выиграл «точку», отдав передачу назад на Якупова, а тот щелчком поразил ворота, когда на табло оставалась 0,1 секунды.

Россиянин забросил свою седьмую шайбу в сезоне, всего на его счету 10 (7+3) очков в 20 матчах.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.