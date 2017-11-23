Овечкин — о возвращении в звено к Бекстрёму: всё сработало идеально

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче с «Оттавой Сенаторз» со счётом 5:2 прокомментировал своё возвращение в звено к Никласу Бекстрёму. Россиянин смог прервать свою шестиматчевую безголевую серию и забил 14-й гол в сезоне.

«Не думаю, что были какие-то сомнения. Мы понимаем друг друга, знаем, как нам надо играть. Конечно, мы много времени провели в одном звене. Думаю, всё сработало идеально», — цитирует Овечкина Washington Post.

Видео гола Овечкина с передачи Бекстрёма можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».