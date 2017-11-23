«Сан-Хосе» прервал трёхматчевую серию побед «Аризоны»

Игроки «Сан-Хосе Шаркс» прервали как свою трёхматчевую серию поражений, так и серию «Аризоны Койотс» из трёх игр. Встреча соперников в Глендейле завершилась со счётом 3:1.



Джо Торнтон вывел гостей вперёд на 15-й минуте, а во втором периоде Логан Кутюр забросил свою 11-ю шайбу в сезоне и удвоил преимущество. Брендан Перлини забил гол в составе «Аризоны» за семь с половиной минуты до окончания основного времени и подарил надежду на спасение, но незадолго до финальной сиреной Джоэль Уорд установил окончательный результат в пользу «акул».