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«Сан-Хосе» прервал трёхматчевую серию побед «Аризоны»

Хоккей

Игроки «Сан-Хосе Шаркс» прервали как свою трёхматчевую серию поражений, так и серию «Аризоны Койотс» из трёх игр. Встреча соперников в Глендейле завершилась со счётом 3:1.

Джо Торнтон вывел гостей вперёд на 15-й минуте, а во втором периоде Логан Кутюр забросил свою 11-ю шайбу в сезоне и удвоил преимущество. Брендан Перлини забил гол в составе «Аризоны» за семь с половиной минуты до окончания основного времени и подарил надежду на спасение, но незадолго до финальной сиреной Джоэль Уорд установил окончательный результат в пользу «акул».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Торнтон (Бёрнс, Павелски) – 14:42 (5x5), 0:2 – Кутюр (Донской, Браун) – 24:56 (5x5), 1:2 – Перлини (Степан, Экман-Ларссон) – 52:23 (5x5), 1:3 – Уорд – 59:12 (en)
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