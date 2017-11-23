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Седьмой гол Якупова в сезоне помог «Колорадо» всухую обыграть «Даллас»

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» одержать победу над «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева трижды поразили ворота соперников, добившись второй победы кряду.

Натан Маккиннон поучаствовал во всех взятиях ворот в качестве ассистента, одну из шайб забросил Наиль Якупов менее чем за секунду до окончания второго периода. Этот гол стал седьмым для россиянина в сезоне.

Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 21 с половиной минуты и заработал коэффициент полезности «-2». Якупов сыграл 11 с половиной минут (показатель «+1»), а Никита Задоров получил 20 минут игрового времени.

Видео гола в исполнении Якупова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Джонсон (Маккиннон, Рантанен) – 23:02 (5x5), 2:0 – Якупов (Маккиннон) – 39:59 (5x5), 3:0 – Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 41:11 (5x5)
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