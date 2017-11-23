Седьмой гол Якупова в сезоне помог «Колорадо» всухую обыграть «Даллас»

«Колорадо Эвеланш» одержать победу над «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева трижды поразили ворота соперников, добившись второй победы кряду.



Натан Маккиннон поучаствовал во всех взятиях ворот в качестве ассистента, одну из шайб забросил Наиль Якупов менее чем за секунду до окончания второго периода. Этот гол стал седьмым для россиянина в сезоне.



Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 21 с половиной минуты и заработал коэффициент полезности «-2». Якупов сыграл 11 с половиной минут (показатель «+1»), а Никита Задоров получил 20 минут игрового времени.

Видео гола в исполнении Якупова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.