Евгений Кузнецов признан второй звездой матча с «Оттавой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» со счётом 5:2.

Первой звездой матча стал форвард «столичных» Якуб Врана, который оформил дубль. Второй звездой признан Евгений Кузнецов, который забросил победную шайбу и сделал две передачи. Замыкает тройку Ти Джей Оши, на счету которого две голевые передачи.

В 23 матчах сезона на счету россиянина 26 (6+20) очков, он является лучшим бомбардиром команды.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».